لجنة الإنضباط والعقوبات تستدعي بوخنشوش

قامت لجنة الإنضباط والعقوبات التابعة للرابطة المحترفة بتوقيف متوسط ميدان شبيبة القبائل سليم بوخنشوش.

كما قرّرت إستدعائه للمثول أمام الهيئة الكروية بعد قيامه بحركة وصفت بـ “غير أخلاقية” اتجاه أنصار فريق شلغوم العيد. عقب استبداله من قبل مدربه.

و من المنتظر. ان تكشف لجنة العقوبات مدة غياب الدولي الأسبق التي قد تصل إلى حد حرمانه من 4 مباريات.

يذكر. ان اللاعب كان قد ردّ على الجماهير التي شتمته كثيرا خلال المباراة الماضية أجبرته على الرد عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بطريقته الخاصة.