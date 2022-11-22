لجنة الإنظباط تصدر عقوباتها بحق مدرب مولودية البيض ورئيس إتحاد خنشلة

أصدرت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عقوباتها بحق مدرب مولودية البيض، شريف حجار، ورئيس نادي اتحاد خنشلة وليد بوكرومة.

وحسب بيان الرابطة المحترفة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإنه تقرر معاقبة مدرب مولودية البيض شريف حجار، بالإيقاف شهر نافذ.

بالإضافة لتسليط غرامة مئة ألف دينار بحق المدرب حجار، بعد أن وجهت له الرابطة تهمة الإدلاء بتصريحات تمس بكرامة الآخرين.

كما أضاف بيان الهيئة الكروية، أنه تم كذلك تسليط عقوبة بالإيقاف 6 أشهر، منها 3 موقوفة النفاذ بحق وليد بوكرومة رئيس نادي إتحاد خنشلة.

كما تم تسليط غرامة مالية، بحق المعني قدرها أربعين ألف دينار، بعد إسائته إلى أحد الحكام.

ونوه بيان الرابطة، أن رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، أنه مدعو للمثول أمامها في الجلسة المقررة بتاريخ 28 نوفمبر المقبل، بعد تغيبه يوم أمس الإثنين.