لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة تستدعي رؤساء هذه الأندية

أعلنت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة، اليوم الخميس، استدعاء العديد من رؤساء أندية رابطة الهواة، للمثول أمامها.

وحسب بيان الرابطة عبر موقعها الرسمي، فقد تم استدعاء كل من رئيس نادي مستقبل الرويسات، بن ساسي لعروسي، ورئيس اتحاد الحراش السابق، مصطفى مقور، وسكريتيره، للمثول أمام لجنة الانضباط، بتاريخ 13 جانفي، بمقر الرابطة.

كما أضاف البيان ذاته، أنه تم استدعاء كل من رؤساء أندية هلال شلغوم العيد، بحري تركي، و آيت إيدير رشيد رئيس غالي معسكر، بن شكور محمد، رئيس نادي المشرية، ورئيس نادي الاتحاد السوفي، الحاج علي محمد مكي، للمثول أمام لجنة الانضباط بتاريخ 15 جانفي، بمقر الرابطة.