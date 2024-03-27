لجنة الانضباط تحقق في فضيحة لقاء الجولة 21

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، التحرك في قضية الفضيحة التي شهدتها مباراة الجولة 21 بين الاتحاد السوفي وضيفه مولودية البيض.

وصنعت المباراة التي انتهى شوطها الأول لصالح الضيوف بنتيجة 0-5، قبل أن ينجح الاتحاد السوفي. الذي سقط مسبقا إلى القسم الثاني هواة، في تسجيل 4 أهداف خلال المرحلة الثانية، جدلا واسعا.

حيث أظهرت صور وفيديوهات تلك المباراة، تساهل كبير من لاعبي الاتحاد السوفي. وأبرزها كرة الهدف الخامس حينما استدار المدافع وفسح المجال أمام لاعب البيض من أجل التسجيل.

ووجهت لجنة الانضباط الدعوة لخماسي الاتحاد السوفي، زيدان أيمن وبلغمري ومكراز فيصل وبلخضر عزيز والليبي محمد الغنيمي إلى جانب الأمين العام للفريق.

كما تم في المقابل استدعاء خماسي مولودية البيض، مرسلي عبد القادر، وبحوصي عبد الجليل، وبركة محمد الأمين وسيديري محند ومسعدي محمد الهادي إلى جانب الأمين العام للفريق.

وحددت اللجنة الانضباطية يوم الاثنين الفاتح من شهر أفريل الداخل. بداية من الساعة 11:00، موعدا للاستماع إلى أقوال الأطراف الذين تم استدعاؤهم في هذه القضية.