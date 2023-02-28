لجنة الانضباط ترفض احترازات الشبيبة ضد صفاء الخميس

أصدرت لجنة الانضباط قرارها، بخصوص، الاحترازات التي قدمتها ادارة شبيبة القبائل، ضد نظيرتها من صفاء خميس مليانة في كأس الجمهورية.

وأعلنت لجنة الانضباط، اليوم الثلاثاء، رفضها الاحترازات التي تقدمت بها إدارة الشبيبة، بخوصوص مباراة الدور الـ16 من منافسة الكأس.

كما أكدت ذات الهيئة، تأهل فريق صفاء خميس مليانة، للدور الثمن النهائي، على حساب شبيبة القبائل.

ويأتي هذا القرار بعد الاحترازات التي قدمتها ادارة الشبيبة، ضد لاعبي صفاء الخميس، أسامة عليلي، ومصطفى قادري.

يذكر أن المباراة التي جمعت صفاء خميس مليانة، بالضيف شبيبة القبائل، ضمن الدور الـ16 من كأس الجمهورية، انتهت بفوز صفاء الخميس، بثنائية نظيفة.