لجنة الانضباط ترفض احترازات تلمسان وترسّم صعود الشلف إلى المحترف الأول

اكتفت بمعاقبة «لايصو» بمباراة من دون جمهور الموسم المقبل

أعلنت لجنة الانضباط في الرابطة المحترفة عن رفض احترازات فريق وداد تلمسان ضد جمعية الشلف، وترسيم صعود الشلفاوة إلى الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، هذا الموسم.

برفقة مڤرة وبسكرة، فرغم اعترافها باجتياح أنصار الشلف للملعب إلا أن لجنة الانضباط قررت اعتماد نهاية المباراة بنتيجتها التي كانت بهدف لمثله.

ورفضت مطلب الوداد بالحصول على نقاط المباراة، بحجة اقتحام أرضية الميدان قبل نهاية اللقاء.

وأكدت اللجنة أن قرارها جاء بعد معاينة أشرطة الفيديو الخاصة باللقاء وأيضا إعتمادا على تقرير الحكام ومحافظي المباراة.

ومنحت مهلة لإدارة تلمسان من أجل الطعن في القرار، كما اكتفت بمعاقبة أولمبي الشلف بمباراة واحدة من دون جمهور.

شأنه شأن شباب قسنطينة الذي عوقب بسبب رمي أنصاره الشماريخ في لقاء مولودية العاصمة.