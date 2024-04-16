لجنة الانضباط تستدعي رئيس “السياربي” وبلايلي ينجو من العقوبة !

أعلنت لجنة الانضباط، التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها بخصوص لقاءات الدورين ثمن النهائي وربع النهائي من منافسة كأس الجزائر.

حيث تقرر معاقبة لاعب بوقاعة، شوقي أيوب، بـ 2 مليون سنتيم، بسبب احتجاجاته على قرارات حكم مباراة ناديه أمام اتحاد العاصمة، مع تغريم النادي بـ 1 مليون سنتيم، لناديه بسبب استعمل الأنصار للألعاب النارية، ولنفس السبب تم تغريم الاتحاد بـ 6 ملايين سنتيم.

فيما تم تغريم ترجي مستغانم بـ 1 مليون سنتيم. بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية في لقاءهم أمام شباب بلوزداد، ضمن ربع النهائي.

وتم تغريم الشباب بـ 200 مليون سنتيم. بسبب استعمال الألعاب النارية وإلقاءها على أرضية الميدان، وتسببها في خسائر مادية، بعد رابع انذار للفريق.

كما تم الإبقاء على ملف المباراة مفتوحا مع استدعاء رئيس شباب بلوزداد. مهدي رابحي، الخميس 18 أفريل الجاري، للاستماع إلى أقواله في قضية الخسائر الفادحة التي تسبب فيها أنصار النادي في ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

وبخصوص مباراة نجم بن عكنون وشباب قسنطينة. فقد تقرر تغريم الأخير بـ 20 مليون سنتيم. بعد استعمال أنصاره للألعاب النارية والقاءها في أرضية الميدان مع التسبب في خسائر مادية، وتوجيه ثاني انذار لـ”السياسي”.

أما في آخر لقاءات ربع النهائي بين مولودية الجزائر ووداد تلمسان. فقد تقرر معاقبة لاعب الأخير بن فولة سيدي محمد، بـ 2 مليون سنتيم، بسبب الاحتجاجات. مع تغريم النادي بنفس المبلغ بسبب استعمال الأنصار للمدرجات.

فيما اكتفت اللجنة الانضباطية. بتغريم لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، بـ 100 مليون سنتيم، دون إيقافه عكس ما تم الترويج له، بسبب احتجاجاته على حكمة المباراة غادة محاط.

كما تم تغريم المولودية بـ 100 مليون سنتيم، بسبب استعمال أنصار النادي للألعاب النارية، وتلقي الفريق ثالث انذار.