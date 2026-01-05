لجنة الانضباط تستدعي مهاجم المولودية بانغورا

استدعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مهاجم نادي مولودية الجزائر، محمد ساليو بانغورا، إلى جلسة استماع بعد سقطته في “الكلاسيكو” الأخير، أمام شبيبة القبائل.

وكشفت الهيئة الانضباطية، عن قراراتها بخصوص لقاء “الكلاسيكو” المندرج ضمن تسوية الجولة الـ 6. حيث تقرر توجيه إنذار لشبيبة القبائل، وتغريم الفريق بـ 80 مليون سنتيم. بسبب رمي المقذوفات فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية.

أما بالنسبة للفريق الضيف مولودية الجزائر، فقد تم معاقبة الثنائي محمد بن خماسة وأيوب عبد اللاوي. بغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم. لكل منهما، وذلك بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.

مع تغريم إدارة المولودية بـ 4 ملايين سنتيم. نتيجة المبالغة في الحصول على الإنذارات. وغرامة أخرى بقيمة 5 ملايين سنتيم، بعد التسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني.

فيما تم توقيف المهاجم الغيني، محمد ساليو بانغورا. اثر تعرضه للطرد في “الكلاسيكو” بعد لقطة غير أخلاقية، وذلك، إلى حين الاستماع إلى تصريحاته في جلسة مقررة غدا الثلاثاء بمقر الرابطة.

وعلى صعيد آخر، كشفت لجنة الانضباط أيضا. عن قراراتها الخاصة بالمباراة المتأخرة عن الجولة الـ 12، من البطولة المحترفة، والتي فاز بها شباب بلوزداد، بثنائية نظيفة أمام نجم بن عكنون.

حيث تم تغريم ثنائي النجم، عادل جعبوط وعبد الرحمن حشود. بـ 10 ملايين سنتيم كل منهما، بسبب الاحتجاج على قرار الحكم. وغرامة بقيمة 4 ملايين في حق النادي، نتيجة المبالغة في الحصول على الإنذارات.

بينما تقرر أيضا معاقبة قائد شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، ماليا بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاج على قرار الحكم.