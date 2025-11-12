لجنة الانضباط تسلط عقوبة الإيقاف ضد مداحي وتفرض غرامات مالية على “السياسي”
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارات لجنة الانضباط، بخصوص مباريات الجولة الحادية عشر من البطولة المحترفة.
ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها من طرف لجنة الانضباط، تلك المسلطة ضد فريق شباب قسنطينة، أين تقرر معاقبة اللاعب مداحي، بالإيقاف لمباراتين نافذتين، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.
كما فرضت عقوبات مالية، بقيمة 100 ألف دج، ضد عدة لاعبين من الفريق، بسبب احتجاجاتهم على قرارات الحكم، على غرار كل من ﺩﻳﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، بعوش، نصير.
من جهة أخرى، سُلّطت غرامة مالية، على إدارة النادي القسنطيني، بقيمة 40 ألف دج، بسبب سلوك غير ملائم للفريق، وغرامة أخرى بقيمة 30 ألف دج، لاستعمال الألعاب النارية في المدرجات.
ومسّت قرارات لجنة الانضباط، المتعلقة بمباريات الجولة الحادية عشر من البطولة، عدة أندية أخرى، وجاءت كاملة على النحو التالي:
وفاق سطيف:
ﺩﻭﺍﺭ ﻳﻮﺳﻒ، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺇﺷﻌﺎﻝ ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ)، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 800.000 ﺩﺝ.
ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻠﻮﺯﺩﺍﺩ :
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 30.000 ﺩﺝ.
ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 50.000 ﺩﺝ.
ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ:
ﺑﻦ ﺯﺍﺯﺓ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 50.000 ﺩﺝ.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﺎﺕ:
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺟﺎﺕ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60.000 ﺩﺝ.
ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ:
ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺧﻨﺸﻠﺔ:
ﺯﻧﺎﺳﻨﻲ ﺃﺣﻤﻴﺪﺓ، ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 40.000 ﺩﺝ.
ﺗﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ:
ﻋﺴﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسبب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﻧﺠﻢ ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ:
ﺗﻤﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ:
ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺬﻭﻓﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ، ﺩﻭﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 600.000 ﺩﺝ.
ﺃﺗﻠﺘﻴﻚ ﺑﺎﺭﺍﺩﻭ:
ﺯﺭﻭﻕ ﺻﻬﻴﺐ (ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﺭﺏ)، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسبب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ.
ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺾ:
ﺑﻠﻤﻴﻠﻮﺩ ﻛﻤﺎﻝ، ﺇﻧﺬﺍﺭ بسبب ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 100.000 ﺩﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﺬﺍﺭﺍﺕ