لجنة الانضباط تسلط عقوبة الإيقاف ضد نبيل الكوكي

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تسليط لجنة الانضباط، عقوبة الايقاف، ضد مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي.

وأوضحت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، بأن لجنة الانضباط قررت ايقاف نبيل الكوكي عن مهامه، إلى غاية مثلوله أمامها يوم الإثنين المقبل.

كما تأتي هذه العقوبة، بعد الطرد الذي تعرض له مدرب الشباب، خلال نهائي كأس الجمهورية، من طرف حكم المباراة، بسبب الاحتجاج على قراراته.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، وبعد خسارته نهائي كأس الجمهورية، أمام أولمبي الشلف، سيواجه هذا الأخير مرة أخرى اليوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من البطولة المحترفة.