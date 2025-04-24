لجنة الانضباط تسلط عقوبة صارمة ضد بومشرة بوعلية وبن غيث

أصدرت لجنة الانضباط التايعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، قرارها بخصوص العقوبة المفروضة على الثلاثي رضا بومشرة، كسيلة بوعلية، ورؤف بن غيث.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن تسليط عقوبة الإيقاف لستة مباريات، منها ثلاثى غير نافذة، في حق كل بومشرة (ا.خنشلة)، بوعلية (ش.القبائل)، وبن غيث (ش.بلوزداد).

كما تقرر فرض غرامة مالية على الثلاثي السابق ذكره، بقيمة 50 ألف دينار، ببسب قيامهم بلقطة غير رياضية.

من جهة أخرى، فرضت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف لمباراة واحدة، ضد السكريتير العام لنادي بارادو، بونزو أحمد، لتصرف غير رياضي.