لجنة الانضباط تسلط عقوبة صارمة ضد قائد المولودية عبد اللاوي

كشفت لجنة الانضباط اليوم الجمعة، عن قراراها بخصوص قضية قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، قرارات لجنة الانضباط، التي فرضت عقوبة الايقاف لستة مباريات، في حق عبد اللاوي، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار.

وجاء هذا القرار من لجنة الانضباط، بعد استماعها أمس الخميسـ لأقوال قائد مولودية الجزائر، بخصوص تلقظه بكلام غير لائق في حق الحكم الذي أدار مباراة مولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، برسم الدور الـ16 من كأس الجزائر.

وبهذا سيفقد فريق مولودية الجزائر، خدمات قائده أيوب عبد اللاوي، خلال مبارياته الست المقبلة من البطولة المحترفة.