لجنة الانضباط تسلط عقوبة صارمة في حق ترجي مستغانم

فرضت لجنة الانضباط عقوبة صارمة في حق فريق ترجي مستغانم، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتهم أمام شبيبة تيارت، لحساب كأس الجزائر.

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة فريق ترجي مستغانم، بحرمانه من جمهوره لست مباريات كاملة منها ثلاث خارج الديار.

كما تقرر منع أنصار ترجي مستغانم، من التنقل مع فريقهم خارج الديار، لثلاثة مباريات كاملة.

وتأتي هذه العقوبة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الكأس، التي جمعت ترجي مستغانم، بشبيبة تيارت، والتي تسببت في اصابة لاعب من فريق شبيبة تيارت.