لجنة الانضباط تسلّط عقوبات قاسية على لاعبين من شباب بلوزداد !

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم جملة من العقوبات عقب مباريات الجولة الأخيرة من البطولة، أبرزها معاقبة ثنائي شباب بلوزداد نوفل خاسف ومحمد بن حمودة بالإيقاف أربع مباريات نافذة لكل منهما.

وحسب بيان للجنة، تعرّض المهاجم محمد بن حمودة لعقوبة الإيقاف بعد طرده في مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة. وذلك بسبب توجيهه عبارات تضمنت إهانة وشتمًا لحكم اللقاء.

من جهته، عاقبت لجنة الانضباط المدافع نوفل خاسف بالإيقاف أربع مباريات نافذة أيضًا، بعدما تلقى إنذارين خلال المباراة ذاتها، كما قام بشتم الحكم، وفق ما ورد في تقرير لجنة الانضباط.

وتعود هذه الأحداث إلى الداربي العاصمي الذي جمع شباب بلوزداد باتحاد العاصمة، والذي اتسم بأهمية كبيرة في حسابات المنافسة، وشهد توترًا واحتجاجات.