لجنة الانضباط تصدر جملة من العقوبات بعد أحداث الجولة الثانية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية لكرة القدم المحترفة، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الاثنين، جملة من القرارات التأديبية في حق عدة أندية ولاعبين.

على خلفية التجاوزات التي سجّلت خلال مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة.

وقد شملت العقوبات احتجاجات على قرارات الحكام، إشعال ألعاب نارية، سوء تنظيم، وسلوك غير رياضي، سواء من اللاعبين أو الطواقم الفنية أو الجماهير.

أبرز العقوبات الصادرة:

مستقبل الرويسات (MBR): اللاعب رحماني فؤاد: إنذار بسبب الاحتجاج على قرار الحكم + غرامة مالية بـ 100.000 دج.

الجمهور: إشعال ألعاب نارية في المدرجات - غرامة بـ 30.000 دج.

سلوك غير لائق من ملتقطي الكرات – غرامة بـ 100.000 دج.

مولودية البيض (MCEB): اللاعب عطاء الله إلياس: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج بسبب الاحتجاج.

شبيبة الساورة (JSS): اللاعب حدوش إلياس فيصل: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج. الفريق: سلوك غير ملائم – غرامة بـ 40.000 دج.

أولمبي أقبو (OA):

بن شريفة محمد وليد: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

زيدي لوناس: طرد بسبب حركة بذيئة تجاه الحكم – توقيف 6 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ + غرامة بـ 50.000 دج.

الفريق: سلوك غير ملائم – غرامة بـ 40.000 دج. ألعاب نارية بالمدرجات – غرامة بـ 30.000 دج.

غرف تغيير الملابس غير مجهزة – غرامة ثقيلة بـ 300.000 دج.

مولودية وهران (MCO): اللاعب عقياب جوبا: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

أولمبي الشلف (ASO): اللاعب بلعالم جمال: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج. المدرب بوعلي فؤاد: احتجاج على الحكم – غرامة بـ 100.000 دج.

الجمهور: إشعال ألعاب نارية – غرامة بـ 30.000 دج.

اتحاد خنشلة (USMK): المدرب بهلول عبد القادر جيلالي: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

ترجي مستغانم (ESM): الجمهور: ألعاب نارية – غرامة بـ 30.000 دج.

تنظيم: دخول أشخاص غير مرخصين للنفق المؤدي لغرف الملابس – غرامة بـ 100.000 دج.

النادي الرياضي القسنطيني (CSC): اللاعب بن سايح رضا: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

أتلتيك بارادو (PAC): اللاعب سالم حمزة: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

اتحاد الجزائر (USMA): اللاعب عليلات أدم: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج. الجمهور: ألعاب نارية – غرامة بـ 30.000 دج.

مولودية الجزائر (MCA): اللاعب غزالة أيوب: إنذار + غرامة بـ 100.000 دج.

ودعت لجنة الانضباط جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية، من لاعبين، أندية، وإداريين، إلى احترام القوانين التنظيمية، والتحلي بالروح الرياضية، تفاديًا لأي عقوبات مستقبلية قد تؤثر على السير الحسن للبطولة.