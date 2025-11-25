لجنة الانضباط تصدر عقوباتها بخصوص الجولة 12 من الرابطة المحترفة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، عن جملة من القرارات التأديبية التي مست عدة أندية ولاعبين ومدربين عقب مباريات الجولة الثانية عشرة من البطولة.

وقد شملت العقوبات إنذارات، غرامات مالية، وتوقيفات متفاوتة، وجاءت على النحو التالي:

ترجي مستغانم: غياب المدرب الرئيسي عن دكة الاحتياط. العقوبة - غرامة مالية قدرها 200.000 دج.

اتحاد الجزائر – دهيري حسين: احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة مالية نافذة 100.000 دج، مع احتساب الاحتجاج ضمن الإنذارات.

أتلتيك بارادو – الحيدوسي سفيان (مدرب رئيسي): احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة 100.000 دج. سلوك غير ملائم للفريق. العقوبة: غرامة مالية 40.000 دج.

مولودية البيض – لسات محمد (مدرب رئيسي): احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة 100.000 دج. التسبب في تأخير استئناف الشوط الثاني. العقوبة: غرامة 50.000 دج.

مولودية وهران: إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات فوق أرضية الميدان دون تسجيل إصابات (المخالفة الثالثة). العقوبة: إنذار للفريق + غرامة مالية 600.000 دج. انعدام المياه في غرفة تغيير ملابس الحكام. العقوبة: غرامة مالية 300.000 دج.

أولمبيك أقبو:

زاموم وليد: احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة 100.000 دج.

بن عمران خير الدين: طرد بسبب شتم الحكم. العقوبة: توقيف 4 مباريات منها واحدة مع وقف التنفيذ + غرامة 40.000 دج.

برابح محمد نجيب: طرد بسبب اللعب الخشن. العقوبة: توقيف مباراتين نافذتين.

سلوك غير ملائم للفريق. العقوبة: غرامة 40.000 دج.

رمي المقذوفات (المخالفة الثانية). العقوبة: إنذار للفريق + غرامة 400.000 دج.

أولمبي الشلف:

حسان خوخة – دلال عادل: احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة 100.000 دج لكل واحد.

عبادة أشرف: احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: إنذار + غرامة 100.000 دج.