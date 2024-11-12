لجنة الانضباط تصدر عقوباتها بخصوص الجولة الثامنة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، أمس الاثنين، عقوباتها في مخلفات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة.

وعرفت عقوبات الرابطة إصدار غرامات عديدة بحق أندية الرابطة المحترفة ولاعبيها.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تسليط غرامات مالية، على الأندية التالية: