لجنة الانضباط تصدر عقوباتها بخصوص الجولة الثامنة
بقلم فيصل زيان بوزيان
أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، أمس الاثنين، عقوباتها في مخلفات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة.
وعرفت عقوبات الرابطة إصدار غرامات عديدة بحق أندية الرابطة المحترفة ولاعبيها.
وحسب بيان الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، فقد تم تسليط غرامات مالية، على الأندية التالية:
- مولودية وهران: غرامة بـ10 ملايين سنتيم بسبب اقتحام الأنصار أرضية الملعب. وغرامة بـ6 ملايين سنتيم بسبب استعمال الألعاب النارية. كما تم تغريم لاعب الفريق، مروان دهار، بمبلغ 10 ملايين سنتيم.
- وفاق سطيف: غرامة بـ 6 ملايين سنتيم، بالإضافة لغرامة بـ4 ملايين سنتيم بسبب سوء تنظيم المباراة وغرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق، هواري فرحاني، وإيقاف دوار مباراتين بعد تلقيه بطاقة حمراء.
- مولودية البيض: غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب بن شوشة محمد.
- أتلتيك بارادو: غرامة بـ10 ملايين سنتيم لمدرب الفريق دزيري بلال.
- اتحاد خنشلة: غرامة بـ10 ملايين سنتين والإيقاف مباراة واحدة للاعب حشود ابراهيم.
- شباب قسنطينة: غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب بودرامة.
- أولمبيك أقبو: غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق جوبا أوقاسي والسكريتير رحمون عز الدين.
- شبيبة الساورة: غرامة بــ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق بوشيبة عادل وإيقاف سويبع مباراة واحدة وغرامة بـ4 ملايين سنتيم للفريق بسبب سوء التنظيم.
- شبيبة القبائل: غرامة بـ6 ملايين سنتيم بسبب استعمال الفيميجان، وغرامة
- 10 ملايين سنتيم للاعب الفريق، والتر بواليا.
- اتحاد العاصمة: غرامة بـ3 ملايين سنتيم بسبب استعمال الفيميجان و غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق مبارك عمر.
- اتحاد بسكرة: غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق، عادل لخضاري.
- ترجي مستغانم: غرامة بـ10 ملايين سنتيم للاعب الفريق، توفيق عدادي ومساعد مدرب الفريق، عوامري عبد الغني. وتوجيه أول إنذار للفريق وغرامة بـ10 ملايين سنتيم لاستعمال الفيميجان ورمي مقذوفات على الأرضية.
- شباب بلوزداد: غرامة بـ6 ملايين سنتيم لشباب بلوزداد لاستعمال الفيميجان و غرامة بـ10 ملايين سنتيم لحارس الفريق مصطفى زغبة.
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