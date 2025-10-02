لجنة الانضباط تصدر عقوبات صارمة !

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، جملة من القرارات التأديبية التي مست عدداً من الأندية والمسيرين والمدربين.

على خلفية أحداث رافقت مباريات الجولة الأخيرة.

مولودية وهران

عرفت العقوبات أثراً مباشراً على بيت “الحمراوة”، حيث تم توقيف الأمين العام بوعناني محمد فوزي لمباراتين نافذتين مع تغريمه بـ 100 ألف دينار بسبب تصرف غير لائق.

كما تمت معاقبة المسير بارودي بليللو بإنذار وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بعد تواجده في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس دون ترخيص. إضافة إلى ذلك، سُلّطت على النادي غرامة قدرها 50 ألف دينار بسبب سوء التنظيم.

اتحاد خنشلة

قامت اللجنة بتصحيح الصياغة الخاصة بعقوبة بن نصر أيمن (مساعد مدرب)، حيث تم تثبيت العقوبة على شكل إنذار بسبب سلوك غير رياضي، بعدما كان قد دُوّن في وقت سابق بأنه احتجاج على قرار الحكم مع غرامة مالية.

اتحاد الجزائر

عوقب السكرتير لعروسي مصطفى بإنذار وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جراء تصرف غير لائق في الخط الجانبي لأرضية الميدان.

مولودية البيض

لم يسلم المدرب الرئيسي حجار شريف من العقوبات، إذ عوقب هو الآخر بإنذار وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بسبب تصرف غير لائق في المنطقة الفنية.

شباب بلوزداد

وجهت اللجنة إنذاراً للمدرب الرئيسي راموفيتش سيد مرفوقاً بغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، إثر تصريحاته التي تجاوزت الجانب التقني.