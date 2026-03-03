لجنة الانضباط تصدر قراراتها الخاصة بالجولة الـ 21

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قراراتها الخاصة بمواجهات الجولة الـ 21 من البطولة، والتي أقيمت أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 من شهر فيفري المنقضي.

وبخصوص قمة شباب قسنطينة والضيف شباب بلوزداد. فقد تقرر تغريم أصحاب الديار بـ 6 ملايين سنتيم. بسبب إشغال الألعاب النارية بالمدرجات.

ومن جانب “السياربي” تم تغريم متوسط الميدان، بن غيث عبد الرؤوف بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب احتجاجاته على قرار حكم المباراة.

وهي نفس العقوبة التي سلطت على مدرب حراس نادي مولودية الجزائر. شريط فؤاد، بسبب احتجاجه على قرار حكم لقاء “الكلاسيكو” أمام شبيبة القبائل، كما تم معاقبة الفريق بـ 6 ملايين سنتيم. بسبب إشغال الألعاب النارية بالمدرجات

وغرمت الهيئة الانضباطية، شبيبة الساورة بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب تصرف غير لائق من طرف ملتقطي الكرات. في الفوز المحقق أمام الضيف نجم بن عكنون.

بينما عوقب مدافع أتليتيك بارادو، رقيق عماد، بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب احتجاجه على قرار حكم اللقاء الذي سقط فيه “الباك” بثنائية لهدف على يد الضيف مولودية وهران. إلى جانب، توقيف زميله محمد القبي، لمباراتين عقب طرده في ذات اللقاء.

وجاءت باقي عقوبات لجنة الانضباط على النحو التالي:

مولودية وهران:

زغبة مصطفى “إنذار”: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

عقياب جوبا “إنذار”: احتجاج على قرار الحكم

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

وفاق سطيف:

إشعال الألعاب النارية ورميها فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية.

العقوبة: إنذار إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200.000 دج.

ترجي مستغانم:

حنان عبد السلام ” إنذار”: احتجاج على قرار الحكم. العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

مستقبل الرويسات:

إشغال الألعاب النارية بالمدرجات. (تكرار المخالفة)

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 60.000 دج.

جمعية الشلف:

فرحي ابراهيم بن حليمة ” إنذار”: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج

أولمبيك أقبو:

بن شريفة محمد وليد “إنذار”: احتجاج على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دج