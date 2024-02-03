لجنة الانضباط تصدر قراراتها الخاصة بتسوية الجولة الـ 9

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، قراراتها الخاصة باللقاءات المتأخرة عن الجولة الـ 9 من البطولة المحترفة، التي لعبت يومي الـ 30 والـ 31 جانفي الفارط.

وكشفت الرابطة في بيان لها، بأن اللجنة التي اجتمعت الخميس الماضي. قررت معاقبة مدرب اتحاد العاصمة، خوان كارلوس غاريدو، بـ 10 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم مباراة فريقه أمام شباب قسنطينة.

كما تمت معاقبة فريق شباب قسنطينة، بغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم. بسبب استعمال الأنصار للأـلعاب النارية في ذات اللقاء، الذي انتهى بفوز “السياسي” بثنائية لهدف.

وفي المقابل عوقب ثلاثي مولودية وهران. بن عياد مراد، ومحمد بن قرينة. وفوغلول سنوسي، بـ 10 ملايين سنتيم لكل منهم. بسبب الاحتجاجات على قرارات حكم المواجهة التي انهزم فيها فريقهم أمام شباب بلوزداد، بثنائية نظيفة.