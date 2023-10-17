لجنة الانضباط تصدر قراراتها الخاصة بتسوية الجولتين الأولى والثانية

أصدرت أمس الاثنين، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، قراراتها الخاصة، بتسوية الجولتين الأولى والثانية من المحترف الأول.

والتقى شباب بلوزداد يوم الجمعة الماضية بمضيفه الاتحاد السوفي، ضمن تسوية الجولة الأولى، في لقاء حسمه الضيوف لصالحهم بثلاثية نظيفة. وبنفس النتيجة فاز اتحاد العاصمة على ضيفه اتحاد خنشلة السبت الماضي، في لقاء متأخر عن الجولة الثانية.

وقررت الهيئة الانضباطية، تغريم الاتحاد السوفي بـ 5 ملايين سنتيم، بسبب اجتياح 3 مناصرين لأرضية الميدان في لقاءه أمام بلووزداد

بينما عوقب شباب بلوزداد، بـ 6 ملايين سنتيم، بسبب استعمال أنصاره للألعاب النارية، إلى جانب 20 مليون سنتيم، لغياب مدرب رئيسي.

كما تم تغريم اتحاد العاصمة، بـ 20 مليون سنتيم أيضا، بسبب غياب مدرب رئيسي في مواجهته للضيف اتحاد خنشلة.