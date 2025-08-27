لجنة الانضباط تصدر قرارات صارمة عقب أحداث الجولة الأولى من البطولة

عقدت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة الجزائرية، اليوم الأربعاء، جلسة، خصصتها للنظر في التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وأسفرت الجلسة عن جملة من القرارات التأديبية الصارمة في حق أندية ومسؤولين.

القضية رقم 03: أولمبيك أقبو - ترجي مستغانم (22 أوت)

شهدت مباراة أولمبيك أقبو ضد ترجي مستغانم عدة أحداث انضباطية خطيرة، دفعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

تاقة كريم (المدير العام لأولمبيك أقبو):

تم إنذاره وتغريمه بمبلغ 200.000 دج، بسبب دخوله أرضية الميدان دون ترخيص بعد نهاية اللقاء.

جنان فارس بن بلقاسم (مسير في أولمبيك أقبو):

أوقف لمدة سنة واحدة نافذة، مع تغريمه بـ 150.000 دج، بعد دخوله أرضية الميدان دون إذن، وإحداثه فوضى واعتدائه على لاعب من الفريق المنافس.

وبعد دراسة الملف التأديبي وتقارير الرسميين، تم تسليط العقوبات التالية على نادي أولمبيك أقبو:

رمي مقذوفات داخل أرضية الملعب (دون تسجيل إصابات):

إنذار للنادي، وغرامة مالية بـ 200.000 دج. سوء تنظيم المباراة: غرامة مالية قدرها 50.000 دج.

دخول أشخاص غير مرخصين إلى أرضية الميدان: غرامة مالية بـ 100.000 دج.

القضية رقم 04: مولودية البيض – النادي الرياضي القسنطيني (22 أوت)

تم تسجيل حادثة سلوكية من أحد أعضاء الطاقم الفني للنادي الزائر: مخيلف بهاء الدين (مدلك فريق النادي الرياضي القسنطيني):

تعرض للطرد إثر قيامه بالشتم العلني، وعليه تقرر: توقيفه لمدة شهر واحد نافذ، بالإضافة إلى تغريمه بـ 100.000 دج، على أن تسري العقوبة انطلاقاً من تاريخ 25 أوت.

وأكدت لجنة الانضباط من خلال هذه القرارات الصارمة على التزامها بتطبيق القانون دون تهاون، حفاظاً على سير البطولة في أجواء رياضية نزيهة، وضماناً لاحترام الروح الرياضية من جميع الأطراف، سواء لاعبين، مسؤولين أو جماهير.

ومن المرتقب أن تواصل اللجنة مراقبة مجريات الجولات القادمة لضمان الانضباط وتفادي أي تجاوزات قد تسيء إلى صورة الكرة الجزائرية.