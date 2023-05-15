لجنة الانضباط تصدم إيوالا في قضية اعتدائه على ثنائي المولودية

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، توقيف لاعب شباب بلوزداد، أنايو إيوالا، لـ 4 مواجهات منها اثنتان موقوفتا النفاذ.

واستمعت اللجنة الانضباطية اليوم الاثنين، للمهاجم النيجيري في قضية اعتداءه على ثنائي مولودية الجزائر مصمودي وبن خماسة، في الداربي المتأخر عن الجولة الـ 20، الذي جمع الشباب والمولودية الأربعاء الفارط.

وكشفت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي، بأن اللجنة عاينت الصور والفيديوهات الخاصة بلقطة اعتداء إيوالا على ثنائي العميد، والذي تسبب لهما في عجز لـ 15 يوما.

وعلى اثر هذه المعطيات تقرر معاقبة إيوالا، بـ 4 مواجهات منها اثنتان موقوفتا النفاذ، مع تغريمه بـ 5 ملايين سنتيم.