لجنة الانضباط تضرب بقوة: إيقاف جحنيط 4 مباريات وتوقيف مؤقت لدزيري

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارات صارمة في أعقاب مباريات الجولة الثالثة، من الرابطة المحترفة.

وكان أبرزها العقوبة المسلطة على كل من قائد وفاق سطيف أكرم جحنيط، والمدرب الرئيسي لأتلتيك بارادو بلال دزيري.

فقد تقرر إيقاف جحنيط 4 مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. وذلك بعد طرده خلال مباراة الجولة الثالثة بسبب شتم الحكم والاحتجاج على قراراته.

هذه العقوبة تعَدُّ ضربة قوية للوفاق الذي سيخسر أحد أبرز ركائزه في الجولات المقبلة.

من جهته، وضع المدرب بلال دزيري تحت توقيف مؤقت، في انتظار مثوله أمام لجنة الانضباط يوم الأربعاء 10 سبتمبر للاستماع إلى تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل عقب مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة.

إلى جانب هاتين العقوبتين الثقيلتين، شهدت الجلسة معاقبة عدة أندية ولاعبين بسبب الألعاب النارية، سوء التنظيم، والسلوك غير الرياضي.

حيث جاءت الغرامات متفاوتة بين 30 ألف و300 ألف دينار، أبرزها ضد شبيبة القبائل، النادي الرياضي القسنطيني، مولودية وهران، واتحاد خنشلة.