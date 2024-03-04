لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد ضد الاتحاد السوفي ورئيسه صخري

فرضت لجنة الانضباط، عقوبات صارمة، ضد فريق الاتحاد السوفي، ورئيسه يوسف صخري، عقب الأحداث التي شهدتها مباراتهم الأخيرة في الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

وأعلنت لجنة الانضباط، هزيمة الاتحاد السوفي، في مباراته الأخيرة أمام نجم بن عكنون، بثلاثية نظيفة، لصالح هذا الأخير، وغرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم.

كما قررت لجنة الانضباط، حرمان فريق الاتحاد السوفي، من حقوق البث التلفزيوني لهذه المباراة.

من جهة أخرى، وبسبب تهجمه على حكام المباراة، قررت لجنة الاضباط، مضاعفة العقوبة المفروضة على رئيس الاتحاد السوفي، يوسف صخري، بايقافه لأربعة سنوات، مع اقتراح اقاصائه مدى الحياة.