لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد وتعاقب مدرب شباب بلوزداد

كشف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عن معاقبة عدد من الأندية وتغريمها ماديا إلى جانب إيقاف عدد من المدربين.

وقامت لجنة الانضباط بمعاقبة نبيل الكوكي بمباراة واحدة نافذة مع تغريمه بـ 30 ألف دينار. بعد الاحتجاج على حكم مباراة السياربي أمام الساورة. إلى جانب معاقبة النادي البلوزدادي بغرامة مادية.

كما غرّمت لجنة الانضباط مدرب مولودية الجزائر باتريس بومال ماديا بسبب انتقاده برمجة المباريات.

و أوقفت لاعب شبيبة الساورة حمزة تركي لمواجهة واحدة نافذة مع تسديد غرامة مالية.

كما غرمت لجنة الانضباط شبيبة القبائل ماديا بسبب استعمال الجمهور الألعاب النارية في لقاء هلال شلغوم العيد.

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