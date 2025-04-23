لجنة الانضباط تضرب بيد من حديد

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 23 من البطولة، والتي كانت مبتورة، من مواجهة ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية، شباب قسنطينة والمُضيف أولمبيك أقبو.

وتقرر توقيف كل من قائد شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث. رفقة لاعب شبيبة القبائل، كسيلة بوعالية، إلى غاية الاستماع إلى أقوالهما منتصف نهار اليوم الأربعاء. رفقة لاعب نجم مقرة، زكريا كموخ.

وبخصوص لقاء نجم مقرة وشبيبة الساورة، الذي شهد أحداث مؤسفة. قرر اللجنة الانضباطية استدعاء رئيسا الفريقين منتصف نهار اليوم أيضا.

فيما عاقبت لجنة الانضباط لاعب شباب بلوزداد، رزقي حمرون. بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد طرده في لقاء ترجي مستغانم، اثر تلقيه انذارين.

أما مولودية الجزائر، فقد تلقت رابع وآخر انذار. قبل عقوبة “الويكلو” بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية في مواجهة المضيف اتحاد بسكرة.

وفي المقابل، أنزلت اللجنة ذاتها عقوبات قاسية بخصوص لقاء اتحاد خنشلة وأتليتيك بارادو، حيث تم استدعاء رئيسا الفريقين لجلسة استماع الأربعاء بداية من الساعة 11:30.

مع معاقبة الفريق المضيف اتحاد خنشلة بلقاءين “ويكلو” وغرامة مالية بـ 80 مليون سنتيم. بسبب إلقاء مقذوفات على أرضية الملعب وإتلاف الكراسي، إلى جانب غرامة بقيمة 10 ملايين سنتيم، بسبب تواجد غرباء في النفق المؤدي إلى أرضية الميدان، وأخرى بقيمة 5 ملايين، بسبب سوء التنظيم.

كما قررت لجنة الانضباط، ايقاف لاعب اتحاد خنشلة بومشرة محمد رضا. إلى حين الاستماع إلى أقواله، في الجلسة المقررة اليوم الأربعاء بداية من الساعة 11:00.