لجنة الانضباط تعاقب اتحاد العاصمة بـ”الويكلو”

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 4، التي لُعبت أيام الخميس والجمعة والسبت.

وقرّرت الهيئة الانضباطية معاقبة اتحاد العاصمة. بخوض لقاءين من دون جمهور منها واحدة مع وقف التنفيذ، بسبب إشعال الألعاب النارية بالمدرجات. وتشابك بين الأنصار متبوع بتكسير المقاعد بالمدرجات.

كما تقرّر تغريم الفريق ماليا بقيمة 20 مليون سنتيم، مع إلزام الفريق بتعويض الخسائر المادية التي وقعت داخل ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، بمناسبة استقبال اتحاد خنشلة.

وفي سياق متصل، تم تغريم المدرب عبد الحق بن شيخة، بـ 10 ملايين سنتيم. بسبب الامتناع عن إجراء ندوة صحفية بعد نهاية المباراة. إلى جانب تغريم النادي بنفس القيمة، اثر امتناع اللاعبين الحضور إلى المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة.