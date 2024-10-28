لجنة الانضباط تعاقب اتحاد العاصمة بمباراة دون جمهور

ضربت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بيد من حديد في قراراتها التي أعلنت عنها اليوم الاثنين عبر الموقع الرسمي.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة فريق اتحاد العاصمة بمباراة دون جمهور إلى جانب غرامة مالية بـ 20 مليون سنتيم.

وهي العقوبة نفسها التي أوقعتها على فريق أولمبي الشلف.

كما عاقبت لجنة الانضباط مدرب اتحاد العاصمة نبيل معلول بإنذار وغرامة مالية. إلى جانب المدير الرياضي لشبيبة القبائل حكيم مدان،مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

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