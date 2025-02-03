لجنة الانضباط تعاقب اتحاد العاصمة

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن معاقبة اتحاد العاصمة، بمباراة واحدة من دون جمهور.

وكشفت الرابطة، في موقعها الالكتروني، أمس الأحد، عن حرمان الاتحاد. من أنصاره في لقاء واحد.

وفي هذا الصدد، أوضحت ذات الهيئة الكروية، بأن لقاء هذا الأربعاء، المقرر بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أمام الضيف اتحاد خنشلة، سيلعب “ويكلو”.

للإشارة فإن الاتحاد سيستقبل “السيسكاوة” بعد غدٍ الأربعاء، بداية من الساعة 17:00، في آخر لقاءات مرحلة الذهاب المتأخرة، ويندرج ضمن تسوية الجولة الـ 13.

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