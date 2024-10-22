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الرياضة

لجنة الانضباط تعاقب “السياربي” بسكرة والحمراوة

بقلم محمد لمين صحراوي
لجنة الانضباط تعاقب “السياربي” بسكرة والحمراوة
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قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، معاقبة كل من شباب بلوزداد واتحاد بسكرة ومولودية وهران، بمباراة واحدة من دون جمهور.

وجاءت عقوبة “الويكلو” في حق “السياربي” و”البساكرة” و”الحمراوة”، بعد تلقيهم ثالث انذار. بسبب استعمال الألعاب النارية، ورمي المقذوفات على أرضية الميدان، على هامش لقاءات الجولة الـ 5 من البطولة.

كما قررت اللجنة الانضباطية، تغريم إدارة الفرق الثلاثة، بغرامة قدرها 20 مليون سنتيم، حسبما جاء في موقع الرابطة.

للإشارة فإن الشباب تعادل سلبيا أمام الجار اتحاد العاصمة، بينما فاز اتحاد بسكرة بداربي الجنوب بثنائية لهدف أمام شبيبة الساورة. فيما حقق “أبناء الحمري” انتصارا رائعا بثنائية نظيفة على الضيف شبيبة القبائل.

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