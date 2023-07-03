لجنة الانضباط تعاقب الكوكي بحرمانه من مزاولة مهامه وغرامة مالية

قررت لجنة الإنضباط، معاقبة مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، بالإيقاف عن ممارسة مهامه، بالإضافة لغرامة مالية.

ونشرت الرابطة المحترفة، اليوم الإثنين، قرار لجنة الانضباط، القاضي بإيقاف نبيل الكوكي، وحرمانه من دخول الملعب، وغرف تغيير الملابس، لمدة شهر كامل.

كما فرضت ذات الهيئة، غرامة مالية على مدرب شباب بلوزداد، بقيمة 10 آلاف دينار جزائري.

وتأتي هذه القرارت، حسب لجنة الانضباط، بسبب اعتراض نبيل الكوكي، على قرارات الحكم في نهائي كأس الجمهورية، والتي أدت لطرده بالبطاقة الحمراء.