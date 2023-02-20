لجنة الانضباط تعاقب المدير العام لوفاق سطيف العرباوي

قررت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، فرض عقوبة انضباطية، ومالية، ضد المدير العام لفريق وفاق سطيف، كريم العرباوي.

وكشفت الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، معاقبة لجنة الانضباط، لكريم العرباوي، بحرمانه من التواجد في الميدان، وغرف تغيير الملابس، لمدة شهر نافذ.

كما فرضت ذات الهيئة، عقوبة مالية، بقيمة 100 ألف دينار جزائري، في حق المدير العام لوفاق سطيف.

ويأتي هذا بسبب تلفظ كريم العرباوي، بعبارات مسيئة، ضد حكام مباراة كأس الجمهورية التي جمعتهم بالضيف شبيبة الساورة، وانتهت بفوز هذا الأخير، واقصاء الوفاق.