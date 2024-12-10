لجنة الانضباط تعاقب المكلف بالإعلام لمولودية وهران بالإيقاف لمدة سنة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة عقوبة الإيقاف لمدة سنة، بحق المكلف بالإعلام لمولودية وهران، بونوة بشير.

وحسب بيان الرابطة المحترفة، أمس الاثنين، عبر موقعها الرسمي، فقد تم إصدار هذه العقوبة، بناءً على اجتماع لجنة الانضباط. بخصوص مباريات الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة، التي لُعبت يومي السبت والأحد الماضيين. بالإضافة لمباراة نجم مقرة ومولودية وهران في الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة.

وجرى تسليط عقوبة الإيقاف، لمدة سنة، بحق المكلف بالإعلام لمولودية وهران، بونوة بشير، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200.000 دينار. بسبب البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للحمراوة بتاريخ الفاتح من ديسمبر الجاري.

وسلطت اللجنة ذاتها غرامة مالية قدرها 60 ألف دينار بحق الفريق، بسبب استعمال أنصار الفريق للألعاب النارية في المواجهة الأخيرة أمام اتحاد بسكرة.

كما تم تسليط عقوبة الإيقاف بحق مساعد مدرب نادي نجم مقرة، بتيرة إدريس. وغرامة قدرها 100 ألف دينار، بسبب تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.