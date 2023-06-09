لجنة الانضباط تعاقب شباب بلوزداد

أعلنت اليوم الجمعة، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 25 من المحترف الأول، التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وعوقب شباب بلوزداد، بمباراة واحدة، من دون جمهور. بسبب إستعمال أنصاره للألعاب النارية وإلقاءها فوق أرضية الميدان، خلال الفوز المحقق على مولودية البيض. وعليه فإن لقاء الجولة الـ 26 أمام الضيف أولمبي الشلف سيلعب “ويكلو”.

كما أوقفت لجنة الانضباط، مدافع أمل الأربعاء، ايمن شعراوي، لمباراة واحدة، بسبب احتجاجاته المتكررة على حكم مباراة ناديه والمضيف شباب قسنطينة. مع تغريمه بـ 3 ملايين سنتيم. وهي نفس العقوبة التي وجهت لسكرتير الفريق، أوراغ أحمد.

وفي سياق متصل، تم توقيف لاعب مولودية وهران. سايحي عماد، لمباراة واحدة، وتغريمه بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب احتجاجاته على حكم مباراة ناديه والمضيف أتليتيك بارادو.