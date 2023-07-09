لجنة الانضباط تعاقب مدافع اتحاد العاصمة بثلاثة مباريات

أصدرت لجنة الانضباط، قراراتها بخصوص مباريات الجولة السابعة والعشرين من البطولة المحترفة لكرة القدم.

وكشفت الرابطة المحترفة، عن فرض لجنة الانضباط، عقوبة الايقاف لثلاثة مباريات واحدة موقوفة النفاذ، ضد مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد، عقب طرده بالبطاقة الحمراء في مواجهة شباب بلوزداد.

كما تم فرض ذات العقوبة، من طرف لجنة الانضباط، على مدافع مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي.

من جهة أخرى تقرر فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة ضد كل من: معاذ حداد (ش.بلوزداد)، عرجي وليد (ش. قسنطينة)، سعيداني ابراهيم (أ. الاربعاء)، زروقي مروان (بارادو)، سايحي عماد (م. وهران)، بالإضافة لمدرب مولودية البيض شريف حجار.