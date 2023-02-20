لجنة الانضباط تعاقب مولودية الجزائر بمباراة بدون جمهور

أصدرت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، قراراتها بخصوص مباريات الجولة الـ17 من البطولة الوطنية المحترفة.

وكشفت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي، عن قرارات لجنة الانضباط، والتي عاقبت مولودية الجزائر، بمباراة دون جمهور.

كما جاءت هذه العقوبة المصحوبة بغرامة مالية على الفريق، بسبب استعمال ورمي جماهير المولودية، مقذوفات نارية، في مواجهة اتحاد بسكرة.

وعليه سيستقبل فريق مولودية الجزائر، في الجولة المقبلة من البطولة، الضيف أمل الأربعاء، بدون جمهور.