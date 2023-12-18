لجنة الانضباط تعاقب نجم المولودية يوسف بلايلي

أصدرت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، قراراتها بخصوص مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحترفة.

ونشرت الرابطة المحترفة قرارت لجنة الانضباط، حيث عاقبت هذه الأخيرة، نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، لاعتراضه على قرارات حكم المبارة.

كما شملت هذه العقوبة، ستة لاعبين آخرين، وهم بن شكال (ن.بن عكنون)، زروقي (ش.بلوزداد)، بوسعيد (أ.الشلف)، ملال(ن.البيض)، دمان، بورحلة (ن.مقرة).

من جهة أخرى قررت لجنة الانضباط، معاقبة فريق الاتحاد السوفي، بحرمانه من جماهيره لمباراة واحدة، بسبب الألعاب النارية.