لجنة الانضباط تعاقب يوسف بلايلي بالايقاف لست مباريات

أصدرت لجنة الانضباط، قاراتها الخاصة بالجولة الـ19 من البطولة المحترفة، أين فرضت عقوبة صارمة في حق نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن قرارت لجنة الانضباط، والتي فرضت عقوبة الايقاف على يوسف بلايلي لستة مباريات، منها مبارتين مقوفة النفاذ.

كما ألزمت ذات الهئية نجم العميد، بدغع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، مع امكانية مضاعفة هذه العقوبة في حال تكرارها من الاعب.

وتأتي هذه العقوبة المفروضة على بلايلي، بسبب اعتراضه على قارات الحكم، في مباراتهم الأخيرة أمام وفاق سطيف، بالإضافة لتصرفه اللارياضي اتجاه مسؤولي المباراة، والأنصار، حسب لجنة الانضباط.