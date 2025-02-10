لجنة الانضباط تعلن إلغاء إنذارات اللاعبين الخاصة بمرحلة الذهاب

أعلنت لجنة الانضباط، عن اسقاطها الانذارات الموجهة للاعبين خلال مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة، وعدم احتسابها في مرحلة العودة.

وفي بيان نشرته الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، كشفت لجنة الانضباط، الغاء الإنذارات الخاصة بمرحلة الذهاب، التي تقل أو تساوي ثلاثة انذارات.

في المقابل كشفت ذات الهيئة، بأن عقوبة الايقاف ضد أي لاعب، بسبب تلقيه أربعة انذارات، تبقى سارية، ويتم تطبيقها في مرحلة الإياب.

وفي الختام، أوضحت لجنة الانضباط، بأن هذه القرارات تأتي طبقا لـ (المادة 34 فقرة 1)، من قانون الانضباط للاتحاد الجزائري لكرة القدم.