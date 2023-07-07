لجنة الانضباط تعلن عقوباتها وتضرب بيد من حديد

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة عن عقوباته بشان الأندية والرؤساء واللاعبين بعد الإخلال النظام العام للعبة.

وأوقفت لجنة الانضباط قائد اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد لـ 3 مباريات كاملة بعد عقوبة الطرد في الجولة الماضية، شأنه شأن لاعب مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي الذي تم إيقافه لـ 3 مباريات هو الأخر.

كما أعلنت لجنة الانضباط عن إيقاف لاعب شباب بلوزداد معاد حداد لمباراة واحد بعد الطرد في المباراة الماضية.

و قررت الهيئة المسؤولة عن الكرة المحلية عن إيقاف مدرب مولودية البيض شريف حجار لمباراة واحدة فقط.

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