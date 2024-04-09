لجنة الانضباط تغرم الكناري والسياربي وتوقف بوشار وحيتالة إلى موعد لاحق  

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ايقاف اللاعبين بوشار و حيتالة حتى اكتمال الملف والسماع إلى اقوالهما.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف شريف حجار مدرب جمعية الشلف مع غرامة مالية للفريق، شأنه شأن فريق شباب بلوزداد الذي عوقب ماليا بقيمة تقدر بـ 100 مليون سنتيم.

إلى جانب ذلك، تم تغريم شبيبة القبائل بـ 200 مليون بسبب رشق الملعب للألعاب النارية ونفس الشيء شباب قسنطينة الذي غرم بسبب استعمال الألعاب الناري.

وعوقب عوجان شكيب لاعب نجم بن عكنون لمباراة واحد شأنه شأن لاعبي شبيبة القبائل سوياد وبومشرة.

كما تم تغريم فريق مولودية الجزائر بسبب رشق الملعب بـ “الفيميجان”.