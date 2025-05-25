لجنة الانضباط تغرّم مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة وشباب قسنطينة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عقوبات لجنة الإنضباط التي تخص الجولة الـ 22 من البطولة الوطنية.

وقالت الرابطة المحترفة أن لجنة الانضباط قامت بمعاقبة مولودية الجزائر بغرامة المالية قدرها 30.000 دج بسبب إشعال الألعاب النارية بالمدرجات ورمي المقذوفات على المستطيل الأخضر.

كما أنذرت لجنة الانضباط فريق إتحاد العاصمة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 400.000 دج بسبب إشعال الألعاب النارية، فيما تتمثل العقوبة الثانية بغرامة مالية قدرها 200.000 دج.

وأنذرت لجنة الإنضباط فريق شباب قسنطينة مع تغريمه ماديا بـ 100.000 دج طبقا لتعليمات الفاف. وغرامة مالية تتمثل في 100.000 دج.