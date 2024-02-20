لجنة الانضباط تفرض عقوبات على بلايلي 

قررت لجنة الانضباط والعقوبات التابعة للرابطة المحترفة معاقبة نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي على إثر وقائعه مع حكم مباراة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة.

وكشفت لجنة الإنضباط عن تغريمها للاعب يوسف بلايلي بمبلغ 100.000 دج على إثر احتجاجه الكبير والسيء مع حكم اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما عاقبت بن خليفة فريد بنفس المبلغ الذي في منصب مناجير فريق إتحاد خنشلة.

وتم معاقبة موالي حمزة لاعب مولودية الجزائر بمباراة واحدة، وتغريم لاعب شباب قسنطينة ديب براهيم ماليا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–