لجنة الانضباط تفرض عقوبة الإيقاف على رئيسي اتحاد بسكرة والاتحاد السوفي

أصدرت لجنة الانضباط، اليوم الإثنين، قراراتها بخصوص مباريات الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة.

ونشرت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الرسمي قرارات لجنة الانضباط، والتي فرضت عقوبة الايقاف على رئيس اتحاد بسكرة عبد القادر تريعة، بسبب تصريحاته للصحافة.

وسيكون رئيس اتحاد بسكرة، على موعد يوم 4 ديسمبر المقبل، للمثول أمام لجنة الانضباط، للنظر في عقوبته.

من جهة أخرى، تعرض رئيس الاتحاد السوفي يوسف صخري، هو الآخر لعقوبة الايقاف، إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط في ذات التاريخ.

وجاءت باقي قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالجولة السابعة، عباراة عن عقوبات مالية، في حق بعض الأندية، بسبب استعمال الألعاب النارية، وبعض اللاعبين، لاحتجاجهم على قرارات حكام المباريات.