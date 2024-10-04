لجنة الانضباط تفرض عقوبة الإيقاف على محمد أمين مدني

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، قرارت لجنة الانضباط، الخاصة المباريات المتأخرة عن الجولة الأولى من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، قررت لجنة الانضباط، فرصت عقوبة الايقاف لمبارتين، ضد لاعب شبيبة القبائل، محمد أمين مدني. لتلقيه بطاقة حمراء في مواجهة مولودية الجزائر.

كما تم فرض غرامة مالية ضد إدارة شببية القبائل، بسبب استغمال جماهير الفريق الألعاب النارية في المدرجات. خلال مباراة الكلاسيكو.

في المقابل، تم فرص غرامة مالية، على نجم مولودية الجزائر، أندي ديلور، لاعتراضه على قرارات حكم المباراة. بالاضافة لغرامة مالية ضد إدار الفريق بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية.

وأقرت لجنة الانضباط، عقوبة الايقاف لمباراة واحدة، في حق لاعب اتحاد العاصمة، مانديكو كيفن، بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وعقوبة مالية ضد سعدي رضواني، لاعتراضه على قرارت حكم المبارة، وغرامة مالية أخرى في حق النادي لاستعال الأنصار للألعاب النارية.

كما فرضت ذات الهيئة، عقوبة الايقاف لمباراة واحدة، ضد لاعب فريق ترجي مستغانم، عزماني أمين، لتراكم البطاقات الصفراء، وغرامة مالية في حق المدرب المساعد عوامري عبد الغني، لاعتراضه على قرارت حكم المبارة.

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة نجم شباب بلوزداد، اسلام سليماني، بغرامة مالية، لاعتراضه على قرارت حكم المباراة، مع تغريم إدارة النادي ماليا، لاستعمال أنصار الفريق للألعاب النارية.