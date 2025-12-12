لجنة الانضباط تفرض عقوبة الايقاف على أيوب عبد اللاوي

أصدرت لجنة الانضباط، قراراتها بخصوص المبارتين المتأخرتين عن الجولة الأولى من البطولة، أين تم فرض عقوبة صارمة ضد لاعب مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي.

وحسب قرارات لجنة الانضباط، تم فرض عقوبة الايقاف لمبارتين ضد قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، بسبب تليقه بطاقة حمراء، في مباراتهم ضد شباب بلوزداد.

كما تم فرض غرامات مالية، ضد كل من اللاعبين غزالة، وبن خماسة، لاحتجاجهم على قرارات حكم المباراة، وغرامة مالية أخرى ضد فريق المولودية بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية.

من جهة أخرى، وجهت لجنة الانضباط، انذار، وغرامة مالية لفريق شببيبة القبائل، لاستعمال أنصار الفريق الألعاب النارية في مباراتهم ضد اتحاد العاصمة.

وقررت لجنة الانضباط، معاقبة لاعب اتحاد العاصمة، آدم عليلات، بغرامة مالية، لاحتجاجه على قرارات حكم المباراة، واستفزازه الأنصار الفريق المنافس.