لجنة الانضباط تفرض عقوبة الايقاف على مدرب اتحاد بسكرة

فرضت لجنة الانضباط، عقوبة الايقاف، على مدرب اتحاد بسكرة، محمد بوطاجين، لمبارتين، بالإضافة لغرامة مالية.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، عن قرارات لجنة الانضباط، والتي جاءت ضد المدرب بوطاجين.

كما اوضحت ذات الهيئة بأن القرار جاء بسبب اعتراض المدرب بوطاجين على قرارات حكم اللقاء، وتصرفه ضد محافظ المباراة.

ومن جهة أخرى، فرضت لجنة الانضباط، عقوبات مالية، على أندية أخرى بسبب استعمال أنصارها للألعاب النارية.