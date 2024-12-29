لجنة الانضباط تفرض عقوبة صارمة ضد اتحاد بسكرة

اتخذت لجنة الانضباط قراراتها بخصوص مباريات الجولة الـ15 من البطولة المحترفة، أبرزها فرض عقوبة صارمة على فريق اتحاد بسكرة.

ونشرت الرابطة المحترفة، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، قرارات لجنة الانضباط، التي عاقبت اتحاد بسكرة بلعب ستة مباريات دون جمهور، منها ثلاثة مباريات خارج الولاية.

كما قررت ذات الهيئة، منع أنصار فريق اتحاد بسكرة، من حضور مباريات قريقهم خارج القواعد لستة مباريات، بالاضافة لغرامة مالية بقيمة أربعون مليون سنتيم.

وياتي هذا القرار من لجنة الانضباط بسبب، الاعتداء الذي تعرض له لاعب وفاق سطيف بوشامة، من أنصا اتحاد بسكرة، في المبارة الأخيرة التي جمعتهم.

من جهة أخرى فرضت لجنة الانضباط، عقبو اللعب بدون جمهور لمباراة واحدة، على فريق وفاق سطيف، ومعاقبة اللاعب فرحاني بالايقاف لمبارتين.

وتم استدعاء كل من المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، داود نادر، ومدرب وفاق سطيف، رضا بن دريسن للمثول أمام لجنة الانضباط، يوم 2 جانفي الداخل للاستماع لأقوالهما.