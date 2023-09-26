لجنة الانضباط تقسو على المولودية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 2 من بطولة المحترف الأول، التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وقررت اللجنة الانضباطية، توقيف ثنائي مولودية الجزائر، محمد بن خماسة وفتح الله طاهر، لمباراة واحدة، مع تغريمهما بـ 3 ملايين سنتيم، بسبب الاحتجاجات على قرارات حكم لقاء الفريق والمضيف شباب قسنطينة.

وعليه فإن المولودية ستفتقد لخدمات الثنائي بن خماسة وطاهر، في لقاء السبت المقبل، أمام مولودية البيض، برسم الجولة الـ 3 من البطولة.

وفي المقابل، وحسب ما جاء في الموقع الالكتروني للرابطة، فقد قررت ذات اللجنة، توقيف لاعب نجم مقرة، أيمن عتو، لمباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد في لقاء شباب بلوزداد، بعد تلقيه انذارين.

في حين تقرر معاقبة كل من أولمبي الشلف وشبيبة القبائل ماليا بـ 6 ملايين سنتيم بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية، إلى جانب اتحاد بسكرة بـ 3 ملايين سنتيم، لنفس السبب.